Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе конференции в Эстергоме отверг обвинения во лжи со стороны коллеги из ФРГ Анналены Бербок, отметив, что одной из изначальных целей введения санкций против РФ было приближение мирного урегулирования на Украине.

"Во время дискуссии по последнему пакету санкций немецкая коллега утверждала, что я вру, когда говорю, что от санкционных пакетов ждали приближения мира. В Интернете можно найти пресс-релиз ЕК после принятия первого пакета санкций: там говорится, что ЕС принял санкции, чтобы как можно скорее наступил мир. Сейчас утверждают, что приближение мира никто не включал в ожидания от санкционных пакетов", — отметил он.

По мнению Сийярто, то, что до конфликта в Незалежной Евросоюз призывал к мирному завершению всех войн, а сейчас призывает к продолжению конфликта, является "чрезвычайным лицемерием". Он подчеркнул, что такая двойственность неприемлема. Министр добавил, что, когда он на международных встречах говорит о важности мира на Украине, его называют "российским шпионом".

По словам главы венгерского МИД, в Евросоюзе постоянно говорят, что для подобного урегулирования конфликта ещё не наступили благоприятные условия, однако такой аргумент обречён на провал, так как с каждым днём "условия будут хуже".