В России 1 сентября заработает федеральная информационная система легкового такси
Правительство: В РФ 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
В России 1 сентября запустят государственную информационную систему легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением кабмина. Как отметили в Правительстве РФ, нововведение должно сделать поездки в такси безопаснее.
В пресс-службе кабмина уточнили, что постановление подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, который принят в декабре прошлого года. С начала осени в каждом российском регионе страны начнут функционировать три реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. При этом данные о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут поступать в федеральную систему такси в течение суток.
"Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", — подчеркнули в Правительстве России.
Ранее Лайф писал, что Правительство РФ постановило давать ФСБ круглосуточный доступ к базам данных такси. Соответствующее постановление вступит в силу также 1 сентября.
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