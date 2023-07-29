В России 1 сентября заработает федеральная информационная система легкового такси

В России 1 сентября запустят государственную информационную систему легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением кабмина. Как отметили в Правительстве РФ, нововведение должно сделать поездки в такси безопаснее.

В пресс-службе кабмина уточнили, что постановление подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, который принят в декабре прошлого года. С начала осени в каждом российском регионе страны начнут функционировать три реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. При этом данные о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут поступать в федеральную систему такси в течение суток.