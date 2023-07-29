Путин заявил, что Африка без опаски закупает оружие у России
Путин: Африканские страны покупают оружие у России и не боятся давления Запада
Африканские страны плотно сотрудничают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе закупают и оружие. Как заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка, при этом Африка не боится какого-то давления извне.
По словам президента, страны Африки "искренне хотят продолжить" работать с Россией, в том числе и в сфере ВТС.
"В том числе в сфере ВТС. Они не боятся какого-то давления извне, работают и оружие закупают", — подчеркнул Путин, напомнив, что российское Минобороны обеспечивает подготовку для десятков и сотен военнослужащих из стран Африки.
Ранее на встрече со СМИ глава государства Владимир Путин также заявил, что африканские страны искренне хотят прекращения боевых действий на Украине, так как помнят её как часть Советского Союза и хорошо к ней относятся.
LIFE