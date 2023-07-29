Путин заявил, что Африка без опаски закупает оружие у России

Африканские страны плотно сотрудничают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе закупают и оружие. Как заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка, при этом Африка не боится какого-то давления извне.

По словам президента, страны Африки "искренне хотят продолжить" работать с Россией, в том числе и в сфере ВТС.

"В том числе в сфере ВТС. Они не боятся какого-то давления извне, работают и оружие закупают", — подчеркнул Путин, напомнив, что российское Минобороны обеспечивает подготовку для десятков и сотен военнослужащих из стран Африки.