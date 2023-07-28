Россия и Африка договорились обмениваться сведениями о террористических группах
Россия и страны Африки будут в дальнейшем обмениваться данными о террористических группах, возможных атаках и угрозах. Об этом сообщается в плане действий форума партнёрства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
При необходимости для обмена информацией будут использоваться международный банк данных по противодействию терроризму под руководством ФСБ РФ и её каналы связи.
Кроме того, Москва и африканские государства планируют уведомлять друг друга в том числе о возможных актах с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.
Напомним, 28 июля президент России Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на срок с 2023-го по 2026 год. Форум прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. Северную столицу посетили 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Накануне Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Россия – Африка. Президент дал щедрое обещание, после которого зал взорвался овациями.