Россия и Африка договорились обмениваться сведениями о террористических группах

Россия и страны Африки будут в дальнейшем обмениваться данными о террористических группах, возможных атаках и угрозах. Об этом сообщается в плане действий форума партнёрства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.

При необходимости для обмена информацией будут использоваться международный банк данных по противодействию терроризму под руководством ФСБ РФ и её каналы связи.