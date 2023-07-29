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29 июля, 20:48

Путин заявил о выполнении некоторых пунктов африканской мирной инициативы

Путин: Положения мирной инициативы Африки реализуются, включая обмен пленными

Некоторые положения африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине и так реализуются. В их числе обмен пленными и вопросы гуманитарного характера. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

Глава государства подчеркнул, что африканская мирная инициатива, как и любая другая, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта.

"Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад — эти положения, пункты этой мирной инициативы — реализуются. Тем не менее в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов — обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми", — подчеркнул Путин.

Путин заявил, что Африка без опаски закупает оружие у России

Путин заявил, что Африка без опаски закупает оружие у России

Напомним, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине. По его словам, страны этого континента предлагают план из десяти пунктов.

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Александр Юнашев
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