Путин заявил о выполнении некоторых пунктов африканской мирной инициативы
Путин: Положения мирной инициативы Африки реализуются, включая обмен пленными
Некоторые положения африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине и так реализуются. В их числе обмен пленными и вопросы гуманитарного характера. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
Глава государства подчеркнул, что африканская мирная инициатива, как и любая другая, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта.
"Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад — эти положения, пункты этой мирной инициативы — реализуются. Тем не менее в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов — обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми", — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине. По его словам, страны этого континента предлагают план из десяти пунктов.
LIFE