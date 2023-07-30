Противник на Украине остановлен и отброшен, сообщил Путин

Украинские войска не только остановлены, но и отброшены по всем направлениям, где они предпринимали попытки наступать. Кроме того, ВСУ несут крупные потери в живой силе, так как изменили тактику. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

"Таких активных действий, как это было два дня назад, сейчас не наблюдается, хотя потери несут в живой силе большие. Но именно в силу изменения тактики. Это я не преувеличиваю. Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку. Но, конечно, везде противник остановлен, отброшен", — подчеркнул Путин, говоря о ВСУ.