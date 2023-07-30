Путин рассказал, почему не управляет войсками России лично

Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, однако он владеет ситуацией в зоне специальной военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

Он пояснил, "что не считает своим делом управление войсками, это неправильно". Путин также подчеркнул, что невозможно каждый час получать доклады с передовой, так как людям, которые там находятся, для сохранения собственной безопасности нужно пользоваться только специальными средствами связи. При этом российский президент заявил, что лично узнаёт о происходящем по несколько раз в день.

"Конечно, я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями", — подчеркнул Путин.

Так, например, по его словам, Путин после вчерашних мероприятий саммита связался с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, в котором бойцы за два дня отличились в боях на Запорожском направлении.