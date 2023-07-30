Путин рассказал об успехах российских войск в зоне спецоперации

Войска РФ, находящиеся под ответственностью командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, отбивают атаки ВСУ, идут в контрнаступление и продвигаются вперёд. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

"На участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Вот на двух участках они продвинулись. На одном — 15 км по фронту и примерно 4 км в глубину", — заявил Путин.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, он сообщил, что за последние два дня в зоне специальной военной операции ничего существенного не произошло: противник отвёл силы, чтобы восстановить боеспособность. Путин также подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и в технике.