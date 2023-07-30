Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии
Путин: Россия действовала эффективнее Запада в борьбе с последствиями пандемии
В период пандемии коронавирусной инфекции Россия действовала более разумно, нежели Запад. Как заявил глава государства Владимир Путин, США и страны Западной Европы в этот период стали неразумно помогать своим предприятиям, поэтому началась эмиссия.
На пресс-конференции российский лидер заявил, что, пытаясь преодолеть последствия пандемии, страны США и Западной Европы стали оказывать помощь пострадавшим предприятиям в неразумных масштабах.
"У нас это было всё гораздо точнее, более адресно, мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе или США, а может быть, даже лучше, чем там. А там деньги разбрасывали, а откуда брали, эмиссия", — заявил Путин.
Ранее в США отвергли версию о происхождении пандемии ковида из-за института в Ухани. Как говорится в докладе американских спецслужб, в Уханьском институте вирусологии (УИВ) занимались генной инженерией, но SARS-COV-2 в этих экспериментах использован не был.
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