Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин может нанести визит в Турцию. О такой вероятности он заявил на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка. При этом Путин не исключил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и сам может посетить Россию.

"Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал ещё вот до выборов, но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", — рассказал Путин, имея в виду президентские и парламентские выборы в Турции.

По словам Путина, его прибытие в Турцию в тот момент могло быть воспринято как попытка оказать влияние на внутриполитический процесс, из-за чего встречу пришлось отсрочить на некоторое время. Правда, в итоге так и не договорились, где именно произойдёт встреча — в России или в Турции.

Также Путин заявил, что договорился созвониться с Эрдоганом в среду.