Путин раскрыл детали проекта газового хаба в Турции
Путин сообщил, что тема газового хаба в Турции остаётся на повестке дня
Проект газового хаба на турецкой территории предполагает не хранение огромных объёмов газа, а создание электронной торговой площадки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции и добавил, что эта тема остаётся на повестке дня.
"Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище — это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идёт о создании электронной площадки торговой. <…> Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы", — подчеркнул президент.
Также в ходе пресс-конференции Путин упомянул отказ Германии от атомной энергии, угля и российского газа. Данные действия он назвал поступками "малообразованных людей".
Хаб по поставкам российского природного газа в Европу через территорию Турции — совместный проект Анкары и Москвы. Идею о его создании осенью прошлого года высказал президент РФ Владимир Путин. Турция поддержала эту инициативу и начала процесс внесения поправок в законодательство для обеспечения юридической базы работы хаба. Позже во время выступления в провинции Балыкесир Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового распределительного центра идёт полным ходом. Также он пообещал реализовать проект хаба в конце мая после победы на президентских выборах.
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