Песков: Ситуация с главарями "Азова" не повлияет на газовый хаб в Турции
Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что ситуация с командирами "Азова"*, которые были переданы Киеву Анкарой, никак не повлияет на реализацию проекта газового хаба России и Турции.
"Нет, это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать", — сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
Напомним, 8 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил о возвращении из Турции главарей "Азова" и показал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле сочли возврат Киеву азовцев нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и турецких властей. По соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
Хаб по поставкам российского природного газа в Европу через территорию Турции — совместный проект Анкары и Москвы. Идею о его создании осенью прошлого года высказал президент РФ Владимир Путин. Турция поддержала эту инициативу и начала процесс внесения поправок в законодательство для обеспечения юридической базы работы хаба. Позже во время выступления в провинции Балыкесир Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового распределительного центра идёт полным ходом. Также он пообещал реализовать проект хаба в конце мая после победы на президентских выборах.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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