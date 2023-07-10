Песков: Ситуация с главарями "Азова" не повлияет на газовый хаб в Турции

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что ситуация с командирами "Азова"*, которые были переданы Киеву Анкарой, никак не повлияет на реализацию проекта газового хаба России и Турции.

"Нет, это никак не связано. Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать", — сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.

Напомним, 8 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил о возвращении из Турции главарей "Азова" и показал видео с ними. За день до этого он провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле сочли возврат Киеву азовцев нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и турецких властей. По соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.