Путин рассказал, чем обернётся ввод польских войск на Украину
Путин: Введение польских войск будет началом конца для украинских территорий
Если на Украину будут введены польские войска, то это станет началом конца для части украинских территорий. Как заявил президент России Владимир Путин, такое стремление у Варшавы есть.
"Если туда [на Украину ] будут введены польские части, как бы они не назывались: Внутренние войска там, что угодно, Национальная гвардия — всё, это начало конца украинского присутствия на этих территориях", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
По мнению российского лидера, планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши никогда не оставляют польские элиты. Глава государства подчеркнул, что Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с этими планами Польши относительно Украины.
"Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим", — сообщил президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины. Он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.
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