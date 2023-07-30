Путин рассказал, чем обернётся ввод польских войск на Украину

Если на Украину будут введены польские войска, то это станет началом конца для части украинских территорий. Как заявил президент России Владимир Путин, такое стремление у Варшавы есть.

"Если туда [на Украину ] будут введены польские части, как бы они не назывались: Внутренние войска там, что угодно, Национальная гвардия — всё, это начало конца украинского присутствия на этих территориях", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

По мнению российского лидера, планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши никогда не оставляют польские элиты. Глава государства подчеркнул, что Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с этими планами Польши относительно Украины.

"Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим", — сообщил президент.