Путин начал встречу с Бегловым с шутки "всё хорошо не бывает"

Глава государства Владимир Путин провёл встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которую начал с шутки "всё хорошо не бывает". Она транслировалась на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин начал встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым с шутки. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

На встрече Путин поинтересовался у Беглова, как его дела, на что тот ответил "всё хорошо". Президент возразил и заявил, что "так не бывает". В ответ на это губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вопросов, достойных внимания президента, на сегодняшний день практически нет: город был подготовлен к форуму Россия – Африка, а гости остались довольны.

"За это спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все как один отметили отличное состояние города, которое подчёркивает, только подчёркивает, это состояние подчёркивает красоту Петербурга", — сказал Путин.

В ходе встречи Беглов доложил президенту о начале выполнения трёх "мегапроектов", один из которых строительство переправы через Неву — Большой Смоленский мост, первый за 40 лет. Ещё в числе проектов — строительство Широтной магистрали и создание новой линии скоростного трамвая.

Затронута была также и тема строительства нового жилья в регионе. Беглов признал, что замедление темпов ввода нового жилья в Санкт-Петербурге связано с требованием городских властей создавать социальную инфраструктуру параллельно с вводом домов. Вместе с этим в городе создана специальная комиссия, которая рассматривает все эти вопросы, чтобы жители получали жильё уже с детскими садами и прочими объектами инфраструктуры. Задержки сроков будут ликвидированы до конца года, заверил Беглов.