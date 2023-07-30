Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилётов и вылетов. В данный момент задержано 16 рейсов на прилёт и четыре на вылет. Другие воздушные гавани столицы работают в штатном режиме.

"Аэропорт Внуково закрыт для прилётов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — рассказали ТАСС в авиационных службах.