Регион

Уведомления отключены

30 июля, 02:12

Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилётов и вылетов

Аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилёт, рейсы перенаправляются в другие аэропорты

Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилётов и вылетов. В данный момент задержано 16 рейсов на прилёт и четыре на вылет. Другие воздушные гавани столицы работают в штатном режиме.

"Аэропорт Внуково закрыт для прилётов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — рассказали ТАСС в авиационных службах.

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Ранее Лайф писал, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москвы-Сити. Пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров