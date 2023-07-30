В России зафиксирован бум производства спортивной обуви после ухода иностранных брендов

В России производство спортивной обуви увеличилось на 65%, передаёт газета "Известия". Так, в прошлом году в РФ выпустили 168 миллионов пар. А в этом году всего за пять месяцев объём составил 79 миллионов пар, что на 16,6% выше, чем в тот же период 2022 года.

Указано, что в январе – мае 2023 года её изготовление выросло на 52%, а по итогам 2022-го — на 65%.

"Увеличение производства такой обуви связано с сезонным фактором — вовлечённостью людей в спортивную тематику, что показали статистические данные. Кроме того, российские производители с успехом заняли освободившиеся от иностранных брендов ниши", — рассказали в Минпромторге.

Рост производства не только позволил отечественным производителям занять освободившиеся ниши, но и отразился на ценах. Так, во II квартале 2023-го стоимость кроссовок снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по росту на 106% розничных продаж, обувь российского производства в полной мере удовлетворила потребности покупателей.