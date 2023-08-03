День арбуза, мытья полов, Онуфрий-молчаливый: Какие праздники и приметы 3 августа Сегодня, 3 августа 2023 года, в России нет важных государственных или официальных праздников. Зато можно отметить день очень вкусного летнего плода, посвятить себя уборке дома, узнать новое о всемирно известной бразильской традиции. 2 августа, 21:01 3 августа отмечается День арбуза. Фото © Freepik / prostooleh

День арбуза

Сегодня, 3 августа 2023 года, в России и других странах отмечается очень летний праздник — День арбуза. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 3 июля, дата не смещается;

международный неофициальный праздник, посвящённый арбузу;

пришёл из США, где называется Национальным днём арбуза (National Watermelon Day);

в этот день проводятся фестивали, распродажи спелых и сладких арбузов.

Одни называют арбуз ягодой, другие — фруктом, но на самом деле он из семейства тыквенных, то есть по логике наряду с тыквой и кабачком является овощем. Название его имеет персидские корни, но в русский язык попало через тюрков. Изначально оно обозначало дыню. В мире насчитывается более 1200 разновидностей арбуза. Он бывает цветом от белого до тёмно-зелёного, да и мякоть у него может быть разного цвета — розовой, красной, малиновой, белой, жёлтой. За счёт очень большой водянистости арбуз отлично утоляет жажду и несёт в себе мало калорий.

Считается, что родина арбуза — Южная Африка. Его возделывали уже в Древнем Египте, даже помещали в усыпальницы фараонов. Затем он был известен в Древнем Риме, в Древнем Китае. В Россию, как полагают историки, арбузы завезли впервые примерно в XI–XII веках. Теперь же этот плод выращивается везде, где позволяет климат, в том числе на юге нашей страны.

Несмотря на то что примерно 90% арбуза приходится на воду, он может быть источником витамина А, комплекса витаминов группы В, витамина С и фолиевой кислоты. А ещё он один из лидеров по содержанию ликопина — очень сильного антиоксиданта. Сегодня, 3 августа, в День арбуза можно пополнить запасы этих веществ в организме, отведав этот сладкий плод.

День мытья полов

3 августа — День мытья полов. Фото © Freepik

3 августа отмечается также такой необычный праздник, как День мытья полов (Clean Your Floors Day). Известно о нём немного: это праздник международный, неофициальный;

каждый год отмечается 3 августа, дата фиксированная;

разошёлся по миру из США;

предлагается в этот день как следует вымыть полы и узнать больше о том, как это лучше делать.

Недавно проведённый опрос показал, что мытьё полов — одно из самых ненавистных для россиян домашних занятий. В числе таких его назвали 24% опрошенных. Хуже — только мытьё окон и глажка. А ещё оказалось, что мыть полы — по-прежнему больше женское занятие (90%), чем мужское, а вот пылесосят мужчины охотнее.

Как бы то ни было, без мытья пола никак не обойтись. Хоть сейчас некоторым уже и помогают роботы-пылесосы, навести чистоту как следует они не в состоянии — и иногда нужно всё брать в свои руки. День мытья полов был придуман в США как раз для этого — чтобы подчеркнуть важность гигиены дома и лишний раз напомнить, как лучше мыть полы. Так, эксперты советуют мыть пол с двумя вёдрами. В первом подготовить воду со специальным моющим средством, во втором — чистую, для протирки. Лучше мыть сначала вдоль плинтуса, а затем переходить вглубь комнаты, а ещё лучше начинать с самых чистых участков и двигаться к самым грязным, чтобы эту самую грязь затем не развозить по всему дому.

Современные моющие средства содержат целый список химикатов, на которые может быть аллергия, они способны вызывать приступы астмы или раздражать слизистую оболочку. Эксперты говорят, что хорошей альтернативой химической жидкости для мытья пола может стать столовый уксус. Его потребуется всего полстакана на два литра воды. Важно помнить, что чистые полы дома очень важны для здоровья всех членов семьи.

День боевого искусства капоэйра

2 августа — День боевого искусства капоэйра. Фото © Wikipedia / Partido dos Trabalhadores

Ещё один международный праздник, о котором знают и в России — День капоэйры, бразильского боевого искусства, сочетаемого с танцем. В оригинале он называется Dia do Capoeirista, то есть день капоэйриста. Вот несколько фактов о нём: как и само это единоборство, праздник пришёл из Бразилии;

отмечается ежегодно 3 августа, дата не смещается;

празднуется официально в нескольких штатах Бразилии;

в этот день на родине капоэйры и в других странах проводятся посвящённые ему фестивали.

Капоэйра — это очень красивое сочетание боевого искусства, танца и игры. Зародилось это единоборство в среде рабов, которых завозили из Африки в Бразилию. Считается, что оно появилось в XVI веке. Рабам не разрешали заниматься боевыми искусствами, и они маскировали такие занятия танцем. В наши дни это уже неотъемлемая часть бразильской культуры. Впрочем, уже и мировой, потому что ЮНЕСКО признала капоэйру нематериальным культурным наследием человечества.

Особенность капоэйры в том, что она сочетает в себе не только боевые элементы, но и акробатику. Состязания проходят под традиционную бразильскую музыку. Техника капоэйры состоит из 52 базовых движений, в том числе ударов ногами, руками, головой, подножек, бросков, подсечек. А его основа — это раскачивания тела из стороны в сторону, вперёд-назад. Из этих движений рождаются все остальные — атаки, перемещения, уклонения. Бойцы встречаются в круге из зрителей, а сам бой называется игрой.

В Россию капоэйра попала примерно в середине девяностых годов прошлого века. Первые группы энтузиастов появились в Москве и Орле. Учились они по кино, обучающим фильмам и книгам. К концу девяностых в нашей стране начали проводить семинары с участием бразильских мастеров. Сейчас у капоэйры в России много поклонников — и сегодня их праздник.

День памяти святого пророка Иезекииля

3 августа — День памяти святого пророка Иезекииля. Фото © храм-ирины.рф

3 августа (21 июля по старому стилю) православная церковь отмечает День памяти святого пророка Иезекииля. Рассказываем об этом празднике: посвящён одному из ранних пророков христианства;

отмечается ежегодно 3 августа, дата не смещается;

в этот день к святому Иезекиилю обращаются в церквях с молитвами.

Согласно писанию, пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился он в городе Сарире, был священником. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора Иезекииля в 25-летнем возрасте забрали в Вавилон. Через пять лет ему в видении открылось будущее еврейского народа и всего человечества. Он получил дар творения чудес.

Подобно пророку Моисею, молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи переправились на другой берег, сбежав от халдеев. А во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодавших. За уличение в идолопоклонстве одного еврейского князя святого Иезекииля казнили. Его разорвали на части дикие кони. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включённой в Библию.

Приметы 3 августа

Онуфрий-молчаливый

В этот день, 3 августа 2023 года, в России отмечается ещё один церковный праздник — православные чтят память преподобного Онуфрия Печерского. Он жил в Киеве в XII веке, был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где теперь и хранятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного не сохранились. Известно лишь, что он соблюдал обет молчания, как и многие другие монахи, к примеру Феодор-молчальник.

В народе этот день так и называли — Онуфрий Молчаливый. Памятуя о его зароке, в этот церковный праздник было принято мало разговаривать, работать молча. Считалось, что на Онуфрия лучше ни одного лишнего слова не произносить без крайней необходимости, потому что через открытый рот могут влететь беды и невзгоды. И уж конечно, ничего хорошего не ждало сплетников и сквернословов. В этот день было принято заниматься закромами: проверять, не изгнили ли доски, не портятся ли запасы хлеба.

Погодные приметы на Онуфрия Молчаливого

Сильная роса — урожай льна не удастся.

Холодная ночь — к суровой зиме.

Сороки кричат — к тёплой зиме.

Дождь — к обилию грибов.

Много светлячков — осень будет ранней.

Именинники 3 августа

3 августа именины у российского актёра Юрия Борисова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 3 июля, именины у обладателей следующих имён: Георгий (Егор, Егорий, Юрий)

Евгений

Иоанн (Иван)

Пётр

Симеон (Семён)

Феодор (Фёдор)

Анна

Лидия. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев