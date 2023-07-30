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Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 07:42
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ВС РФ продвинулись на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

За сутки ВС РФ продвинулись на 300 метров в глубину обороны ВСУ, продолжая наступление в направлении посёлка Новосёловское ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", — отметил он.

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Он также добавил, что ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям украинских войск в районах Тимковки, Песчаного, Ольшан, Новомлынска Харьковской области, а также Стельмаховки, Новосёловского и Артёмовки в ЛНР.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Донецком направлении российские военные с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили семь атак украинских войск.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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