Правительство не поддержало проект закона о выходе России из МВФ

Правительство России не поддержало инициативу депутатов из КПРФ о выходе РФ из Международного валютного фонда (МВФ). Отзыв кабмина размещён в думской электронной базе.

На рассмотрение Госдумы фракция внесла документ 25 июля. Авторы предлагают признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития". Вместе с тем заявляется о необходимости денонсировать протокол о вступлении России в МВФ, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. Этот документ был подписан в Вашингтоне в октябре 1992 года.

В результате российский кабмин решил, что одностороннее решение о выходе из МВФ и Группы Всемирного банка несёт риски для вложенных активов РФ и участия в других международных финансовых механизмах, которые связаны с программами фонда, например Пулом условных валютных резервов БРИКС.