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30 июля, 08:48

Спасатели выдвинулись в Черекский район КБР на помощь двоим альпинистам

МЧС: Альпинист сорвался с горы в Кабардино-Балкарии, ему требуется эвакуация

<p>Поисково-спасательные работы в Черекском районе. Обложка © <a href="https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5071477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике</a></p>

Поисково-спасательные работы в Черекском районе. Обложка © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В Черекском районе Кабардино-Балкарии альпинистам требуется помощь, они находятся на горе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 09:45 30.07.2023 года поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Урал (высота — 4,3 тысячи метров), участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи", — говорится в сообщении.

Предварительно, один из альпинистов сорвался со скалы, ему требуется эвакуация. На помощь туристам уже отправились трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

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Ранее сообщалось, что в горах Киргизии пропали четверо альпинистов. В составе туристической группы — трое россиян и один гражданин Литвы. МЧС республики начало поисково-спасательную операцию.

Светлана Оперук
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