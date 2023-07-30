Спасатели выдвинулись в Черекский район КБР на помощь двоим альпинистам

В Черекском районе Кабардино-Балкарии альпинистам требуется помощь, они находятся на горе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 09:45 30.07.2023 года поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Урал (высота — 4,3 тысячи метров), участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи", — говорится в сообщении.

Предварительно, один из альпинистов сорвался со скалы, ему требуется эвакуация. На помощь туристам уже отправились трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.