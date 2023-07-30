Спасатели выдвинулись в Черекский район КБР на помощь двоим альпинистам
МЧС: Альпинист сорвался с горы в Кабардино-Балкарии, ему требуется эвакуация
Поисково-спасательные работы в Черекском районе. Обложка © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
В Черекском районе Кабардино-Балкарии альпинистам требуется помощь, они находятся на горе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"В 09:45 30.07.2023 года поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Урал (высота — 4,3 тысячи метров), участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи", — говорится в сообщении.
Предварительно, один из альпинистов сорвался со скалы, ему требуется эвакуация. На помощь туристам уже отправились трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в горах Киргизии пропали четверо альпинистов. В составе туристической группы — трое россиян и один гражданин Литвы. МЧС республики начало поисково-спасательную операцию.