Путин: Российские моряки доблестно сражаются и проявляют истинный героизм

Российские моряки сегодня доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России глава государства указал, что такие качества военных моряков, как мужество, отвага и непреклонность, "в полной мере проявляются и сегодня".

"Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки", — подчеркнул Путин.

Обращаясь к участникам парада, президент поблагодарил личный состав Военно-морского флота РФ за безупречное выполнение стоящих задач, надёжность, стойкость и преданность Отечеству.