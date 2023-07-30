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30 июля, 08:51

Путин: Российские моряки доблестно сражаются и проявляют истинный героизм

Российские моряки сегодня доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России глава государства указал, что такие качества военных моряков, как мужество, отвага и непреклонность, "в полной мере проявляются и сегодня".

"Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки", — подчеркнул Путин.

Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Обращаясь к участникам парада, президент поблагодарил личный состав Военно-морского флота РФ за безупречное выполнение стоящих задач, надёжность, стойкость и преданность Отечеству.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ.

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LIFE

Иван Косицын
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