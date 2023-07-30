Шестимесячный ребёнок погиб в затонувшей моторной лодке в Чувашии

При затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии погиб шестимесячный младенец. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Судно было рассчитано на пятерых, но на его борту было десять пассажиров, в том числе шесть детей. В пути заглох двигатель, лодку опрокинула высокая волна. У половины людей, оказавшихся в воде, не было спасательных жилетов.

"Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти восемь человек с перевернувшегося катера. К несчастью, один из них — шестимесячный ребёнок — обнаружен погибшим", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На месте инцидента сейчас продолжаются поиски ещё двух человек. Это 34-летний судоводитель и восьмилетний пассажир.