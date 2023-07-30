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30 июля, 11:30

Путин показал африканским лидерам Кронштадт после парада ко Дню ВМФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге посетил вместе с африканскими лидерами Кронштадт.

Путин показал африканским лидерам Кронштадт после парада ко Дню ВМФ. Видео © Telegram / news_kremlin

Они прибыли туда на президентском катере. Среди гостей были президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, глава Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Перед этим Путин с каждым из них кратко побеседовал на центральной трибуне.

Были на катере и делегации трёх других стран — Судана, Танзании и Экваториальной Гвинеи. 27–28 июля все они были участниками саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Мощь страны": Глава МИД Конго поделился эмоциями от военно-морского парада в Петербурге

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Лайф напоминает, 30 июля в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Андрей Григорьев
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