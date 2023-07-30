Президент РФ Владимир Путин сегодня после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге посетил вместе с африканскими лидерами Кронштадт.

Путин показал африканским лидерам Кронштадт после парада ко Дню ВМФ. Видео © Telegram / news_kremlin

Они прибыли туда на президентском катере. Среди гостей были президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, глава Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Перед этим Путин с каждым из них кратко побеседовал на центральной трибуне.

Были на катере и делегации трёх других стран — Судана, Танзании и Экваториальной Гвинеи. 27–28 июля все они были участниками саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.