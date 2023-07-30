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30 июля, 11:49

Песню победительницы чемпионата ArtMasters будет исполнять группа "Фабрика"

В Москве состоялась церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в возрастной категории "юниоры". Победителями стали участники из разных уголков РФ, они получили денежные сертификаты, которые можно потратить на реализацию проектов.

В этом году заявки на участие в чемпионате подали пять тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает РИА "ФедералПресс". Чемпионат проводился по десяти компетенциям. В частности, лучшим композитором популярной музыки стала Алёна Максимова из Воронежа, которая является автором композиции "Несмеяна". Российский композитор и продюсер, член наблюдательного совета ArtMasters Игорь Матвиенко заявил, что данная песня взята в репертуар группы "Фабрика".

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Кроме того, жюри чемпионата назвало лучшие работы, созданные ребятами в командах. Лучший музыкальный клип был сделан по произведению "Яд", а лучшим кросс-медийным проектом стал созданный персонаж — вещая птица Сирин.

Ранее сообщалось, что студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Виктор Смирнов изобрёл устройство для инвалидов по зрению с вибрационной обратной связью. Он уже получил на конкурсе "Студенческий стартап" грант на разработку в размере одного миллиона рублей. Теперь Смирнов планирует доработать устройство, а потом организовать его производство и вывод на рынок.

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Кадр из видео © VK / ArtMasters

Иван Косицын
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