Карди Би швырнула микрофон в фаната, который облил её напитком на концерте

Во время выступления рэп-исполнительница Карди Би швырнула микрофон в фаната, который вылил на неё напиток. В соцсетях распространили видео с этим инцидентом.

Карди Би бросила микрофон в фаната, который облил её напитком. Видео © Twitter / Alice_Tay1 / imdatypagirl

На кадрах видно, как один из зрителей вылил какой-то напиток на исполнительницу, стоя рядом со сценой. Она прервала выступление, резко бросив в него микрофон.

При этом в соцсетях фанаты поддерживают исполнительницу и называют её поступок в данной ситуации правильным. Люди считают отвратительным, когда зрители швыряют в артистов различные предметы во время выступлений.