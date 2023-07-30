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30 июля, 12:14

Карди Би швырнула микрофон в фаната, который облил её напитком на концерте

Во время выступления рэп-исполнительница Карди Би швырнула микрофон в фаната, который вылил на неё напиток. В соцсетях распространили видео с этим инцидентом.

Карди Би бросила микрофон в фаната, который облил её напитком. Видео © Twitter / Alice_Tay1 / imdatypagirl

На кадрах видно, как один из зрителей вылил какой-то напиток на исполнительницу, стоя рядом со сценой. Она прервала выступление, резко бросив в него микрофон.

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При этом в соцсетях фанаты поддерживают исполнительницу и называют её поступок в данной ситуации правильным. Люди считают отвратительным, когда зрители швыряют в артистов различные предметы во время выступлений.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае, когда на концерте певицы Биби Рексы фанат швырнул в неё телефон. Смартфон рассёк ей бровь, после чего артистке пришлось накладывать швы.

Обложка ©

Twitter / imdatypagirl

Илья Суриков
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