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30 июля, 12:30

В Крыму автомобиль пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу

На юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста. В результате машина упала на железную дорогу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 30 июля, в городе Феодосия.

В Феодосии машина пробила ограждение и слетела с моста, упав на железную дорогу. Видео © ГУ МЧС РФ по Республике Крым

"С Межениновского моста, городской округ Феодосия, пробив ограждение, легковой автомобиль упал на ж/д путь", — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пострадал один человек, его передали врачам. Упавшую машину убрали с ж/д путей с помощью прибывшего на место происшествия грузовика "Урал".

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Карс пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста. В результате происшествия погибло не менее семи человек.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Иван Косицын
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