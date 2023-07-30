Беспилотник-камикадзе сбили антидроновым ружьём в Брянской области
В Брянской области беспилотник-камикадзе сбили при помощи антидронового ружья. Как сообщает SHOT, случилось это 29 июля, он упал в районе деревни Грудская, то есть примерно в километре от границы с Украиной.
По данным телеграм-канала, беспилотник упал и взорвался. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Как сообщал Лайф, ранее в городе Саки в Крыму на пляж санатория "Полтава-Крым" вынесло обломки одного из украинских БПЛА, который сбили на полуострове ночью.
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