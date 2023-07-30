Беспилотник-камикадзе сбили антидроновым ружьём в Брянской области

В Брянской области беспилотник-камикадзе сбили при помощи антидронового ружья. Как сообщает SHOT, случилось это 29 июля, он упал в районе деревни Грудская, то есть примерно в километре от границы с Украиной.

По данным телеграм-канала, беспилотник упал и взорвался. Обошлось без пострадавших и разрушений.