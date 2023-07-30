Регион

Уведомления отключены

30 июля, 12:23

Беспилотник-камикадзе сбили антидроновым ружьём в Брянской области

В Брянской области беспилотник-камикадзе сбили при помощи антидронового ружья. Как сообщает SHOT, случилось это 29 июля, он упал в районе деревни Грудская, то есть примерно в километре от границы с Украиной.

По данным телеграм-канала, беспилотник упал и взорвался. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее в городе Саки в Крыму на пляж санатория "Полтава-Крым" вынесло обломки одного из украинских БПЛА, который сбили на полуострове ночью.

Обложка ©

НПО "Кайсант"

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров