Впервые футболистка сыграла на отборочном матче ЧМ в хиджабе

25-летняя футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей в хиджабе в отборочном матче чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии, пишет The Athletic. 30 июля эта команда со счётом 1:0 обыграла соперников из Южной Кореи в матче группового этапа.

Нухайла Бензина, которая осталась в запасе в первом разгромном матче против Германии 24 июля (0:6), появилась в воскресенье на поле в стартовом составе. Причём она вышла на игру с покрытой головой.