Впервые футболистка сыграла на отборочном матче ЧМ в хиджабе
Футболистка из Марокко стала первой, сыгравшей на отборочном матче ЧМ в хиджабе
Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина. Обложка © Getty Images / Maddie Meyer-FIFA
25-летняя футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей в хиджабе в отборочном матче чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии, пишет The Athletic. 30 июля эта команда со счётом 1:0 обыграла соперников из Южной Кореи в матче группового этапа.
Нухайла Бензина, которая осталась в запасе в первом разгромном матче против Германии 24 июля (0:6), появилась в воскресенье на поле в стартовом составе. Причём она вышла на игру с покрытой головой.
Ранее Лайф писал, что скалолазке из Ирана грозил арест из-за выступления без хиджаба. Эльназ Рекаби заняла четвёртое место на чемпионате Азии в Сеуле, но на родине ей пригрозили тюрьмой вместо поздравлений.