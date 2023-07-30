Регион

Уведомления отключены

30 июля, 12:48

Впервые футболистка сыграла на отборочном матче ЧМ в хиджабе

Футболистка из Марокко стала первой, сыгравшей на отборочном матче ЧМ в хиджабе

<p>Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина. Обложка © Getty Images / Maddie Meyer-FIFA</p>

Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина. Обложка © Getty Images / Maddie Meyer-FIFA

25-летняя футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей в хиджабе в отборочном матче чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии, пишет The Athletic. 30 июля эта команда со счётом 1:0 обыграла соперников из Южной Кореи в матче группового этапа.

Нухайла Бензина, которая осталась в запасе в первом разгромном матче против Германии 24 июля (0:6), появилась в воскресенье на поле в стартовом составе. Причём она вышла на игру с покрытой головой.

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

Ранее Лайф писал, что скалолазке из Ирана грозил арест из-за выступления без хиджаба. Эльназ Рекаби заняла четвёртое место на чемпионате Азии в Сеуле, но на родине ей пригрозили тюрьмой вместо поздравлений.

Никита Осипов
  • Новости
  • марокко
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров