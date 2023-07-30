Зеленского заподозрили в раскрытии координат командного пункта ВСУ
Asia Times: Зеленский мог выдать своим визитом в Днепр командный пункт ВСУ
Местонахождение уничтоженного ВС РФ командного пункта ВСУ мог выдать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в публикации для Asia Times заявил американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.
По его словам, перемещения украинского лидера отслеживает российская разведка. Один из его визитов мог показать, где находится пункт. Речь идёт о поездке Зеленского в Днепропетровск 28 июля. Там он представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.
"Его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе", — написал он.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские вооружённые силы вечером 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis