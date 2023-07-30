Регион

Уведомления отключены

30 июля, 13:20

Зеленского заподозрили в раскрытии координат командного пункта ВСУ

Asia Times: Зеленский мог выдать своим визитом в Днепр командный пункт ВСУ

Местонахождение уничтоженного ВС РФ командного пункта ВСУ мог выдать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в публикации для Asia Times заявил американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

По его словам, перемещения украинского лидера отслеживает российская разведка. Один из его визитов мог показать, где находится пункт. Речь идёт о поездке Зеленского в Днепропетровск 28 июля. Там он представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.

"Его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе", — написал он.

В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

В Запорожской области нанесён удар по трём районам сосредоточения ВСУ

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские вооружённые силы вечером 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Обложка ©

ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров