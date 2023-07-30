Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию Народно-освободительной армии КНР

По его словам, модернизацию нужно провести согласно духу XX съезда партии, который прошёл в Пекине в октябре 2022 года. Председатель КНР также отметил необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности армии. Он заявил, что НОАК должна тренироваться и проводить учения в условиях реального боя, чтобы улучшить свои навыки. А ещё солдатам следует уделять много внимания идеологической и политической подготовке.