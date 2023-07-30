Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию Народно-освободительной армии КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая. Заявление об этом он сделал во время инспекции Западной зоны боевого командования.
"Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, <…> ускорить процесс модернизации Вооружённых сил нашей страны", — приводит слова Си Цзиньпина агентство Xinhua.
По его словам, модернизацию нужно провести согласно духу XX съезда партии, который прошёл в Пекине в октябре 2022 года. Председатель КНР также отметил необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности армии. Он заявил, что НОАК должна тренироваться и проводить учения в условиях реального боя, чтобы улучшить свои навыки. А ещё солдатам следует уделять много внимания идеологической и политической подготовке.
Ранее МО РФ показало, как российские и китайские корабли отразили воздушную атаку на учениях в Японском море. Кроме того, экипажи кораблей тренировались находить и ликвидировать беспилотники.
Shutterstock