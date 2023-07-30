Учёные назвали время суток, когда запоминать информацию легче

Учёные в ходе исследования выяснили, что регулирующий циркадные ритмы организма ген также влияет на формирование памяти человека. Результаты работы, которую провели исследователи из Пенсильванского университета, появились в журнале Neuropsychopharmacology.

Циркадные ритмы представляют собой циклические колебания интенсивности разных биологических процессов, которые напрямую связаны со сменой дня и ночи. При этом они играют важную роль в контроле функций организма человека, таких как выработка гормонов, температура тела и активность мозга. В ходе эксперимента учёные проверили память мышей днём и ночью, затем идентифицировали гены, активность которых изменялась в области мозга, связанной с памятью.

Авторы указали, что у мышей, которые выполняли задание в течение дня, формировалась более сильная долговременная память, чем у грызунов, выполняющих его ночью. Специалисты решили выяснить, от чего зависела эффективность памяти. Как оказалось, ген PER1, участвующий в регуляции циркадных ритмов организма, имеет решающее значение для повышения эффективности памяти днём. Учёные подчеркнули, что им удалось найти доказательства того, что ген PER1, вероятно, регулирует память в зависимости от времени суток.

"Когда мы отключили активность гена в гиппокампе, мы увидели, что у мышей была нарушена память, но большинство аспектов циркадной системы всё ещё функционировали нормально", — заявили авторы исследования.