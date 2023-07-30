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30 июля, 15:06

"Им будет сложно": Зеленский пригрозил "негативом" неугодным депутатам

Зеленский пригрозил "негативом" депутатам, не поддерживающим курс в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что депутатов Верховной рады, которые откажутся поддержать законы, необходимые для вступления Украины в ЕС, может ожидать "негатив". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Если кто-то не готов в Верховной раде Украины работать позитивно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны чувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно на Украине", — предупредил Зеленский.

Он не уточнил, что это за последствия, которых нужно ждать депутатам Рады.

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Ранее сообщалось, что Запад ищет замену Зеленскому из-за его неблагодарности. А ещё украинский президент забыл, что находится в статусе подчинённого и кто настоящий "хозяин в доме".

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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