"Им будет сложно": Зеленский пригрозил "негативом" неугодным депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что депутатов Верховной рады, которые откажутся поддержать законы, необходимые для вступления Украины в ЕС, может ожидать "негатив". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Если кто-то не готов в Верховной раде Украины работать позитивно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны чувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно на Украине", — предупредил Зеленский.

Он не уточнил, что это за последствия, которых нужно ждать депутатам Рады.