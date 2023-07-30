На Западе предложили способ вовремя понять, что Китай начал готовиться к войне

Запад должен внимательно следить за признаками подготовки Китая к войне, чтобы тоже подготовиться к такому развитию событий. Об этом пишет The Economist, предлагая способ понять, что подготовка к конфликту в КНР началась.

Издание отмечает, что военная угроза со стороны Китая способна стать причиной нового мирового конфликта. Он может произойти из-за Тайваня, на который претендует КНР, но который также и поддерживается со стороны США.

По мнению авторов статьи, Запад должен внимательно следить за тем, сколько власти Китая закупают продуктов, сырья и металлов. Данные об этом могут быть индикатором, который расскажет о планах китайского руководства. Последние десятилетия КНР потратила на совершенствование армии и укрепление экономики.

"Все эти действия породили страх перед войной, но они необязательно означают, что она неизбежна. Таким образом, задача западных спецслужб состоит в том, чтобы представить себе, как Китай может отклониться от этой осторожной линии в преддверии фактического нападения", — сказано в статье.

Западу рекомендуют следить за изменениями в китайском экспорте и импорте. Также о подготовке к масштабной войне могло бы говорить наращивание Китаем нефтяных и газовых резервов. В публикации подчёркивается, что эти данные не могут точно указать на приближение войны, однако "систему раннего предупреждения" можно сформировать, если свести воедино собранные сведения.