В Челябинске прохожим предлагали сделать фото с питоном, который был заражён сальмонеллёзом, причём горожане об этом, конечно же, не знали. По данным телеграм-канала SHOT, снимок с рептилией на свой же телефон стоил для детей 400 рублей, а для взрослых — 700.

Челябинцам предлагали сделать фото с заражённым сальмонеллёзом питоном. Видео © Telegram / SHOT

Помимо змей "бизнесмены" давали в руки всем желающим ещё и сов. Причём некоторые жители всё же обратили внимание на нездоровый вид животных и обратились в Роспотребнадзор. Документы на них предприниматели показать не смогли и во время проверки сбежали, оставив передвижной зоопарк на лавочке.

После этого брошенных питомцев отправили к ветеринарам, где у одного из питонов и выявили сальмонеллёз. Такое опасное заболевание легко передаётся через прикосновения, а последствия могут быть самыми тяжёлыми вплоть до летального исхода.