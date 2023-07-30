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30 июля, 16:29

Челябинцам предлагали сделать фото с заражённым сальмонеллёзом питоном

В Челябинске прохожим предлагали сделать фото с питоном, который был заражён сальмонеллёзом, причём горожане об этом, конечно же, не знали. По данным телеграм-канала SHOT, снимок с рептилией на свой же телефон стоил для детей 400 рублей, а для взрослых — 700.

Челябинцам предлагали сделать фото с заражённым сальмонеллёзом питоном. Видео © Telegram / SHOT

Помимо змей "бизнесмены" давали в руки всем желающим ещё и сов. Причём некоторые жители всё же обратили внимание на нездоровый вид животных и обратились в Роспотребнадзор. Документы на них предприниматели показать не смогли и во время проверки сбежали, оставив передвижной зоопарк на лавочке.

После этого брошенных питомцев отправили к ветеринарам, где у одного из питонов и выявили сальмонеллёз. Такое опасное заболевание легко передаётся через прикосновения, а последствия могут быть самыми тяжёлыми вплоть до летального исхода.

В Уфе благодаря Лайфу закрыли "зоопарк-концлагерь" с ужасными условиями для животных

В Уфе благодаря Лайфу закрыли "зоопарк-концлагерь" с ужасными условиями для животных

Ранее Лайф писал, что в Москве семья с детьми ночью обнаружила огромного питона по дороге к магазину. К счастью, при встрече с животным никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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