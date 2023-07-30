На Украине анонсировали переговоры с США по гарантиям безопасности

Власти Украины рассчитывают, что на следующей неделе они начнут переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина начнёт переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надёжной гарантией безопасности", — говорится в его телеграм-канале.

По мнению Ермака, эти гарантии безопасности будут конкретными и долговременными, речь будет идти как о санкциях, так и об оборонной и финансовой поддержке.