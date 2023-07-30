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30 июля, 18:09

На Украине анонсировали переговоры с США по гарантиям безопасности

Ермак: Украина на следующей неделе начнёт переговоры с США по безопасности

Власти Украины рассчитывают, что на следующей неделе они начнут переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина начнёт переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надёжной гарантией безопасности", говорится в его телеграм-канале.

По мнению Ермака, эти гарантии безопасности будут конкретными и долговременными, речь будет идти как о санкциях, так и об оборонной и финансовой поддержке.

Песков: Гарантии G7 для Украины — это посягательство на безопасность России

Песков: Гарантии G7 для Украины — это посягательство на безопасность России

Напомним, ранее лидеры стран G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе о долговременных гарантиях безопасности для Киева. Они предполагают в том числе дальнейшее давление на Россию.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Андрей Григорьев

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