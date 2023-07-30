В Чехии взялись за активы подсанкционного российского миллиардера

В Чехии Финансово-аналитическое управление, которое отвечает за соблюдение введённых против России санкций, начало замораживать активы российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Его месяц назад вместе с сыном Феликсом внесли в национальный санкционный список. Об этом сообщает Чешское телевидение.

В этой стране уже заблокированы счета и имущество принадлежащих Евтушенкову компаний, речь идёт о сумме 100 млн крон, или 4,4 млн долларов. В том числе это отели и предприятие по производству электрических комплектующих деталей.

По данным ТВ, только в Карловых Варах стоимость имущества Евтушенкова оценивается в сумму более 22 млн крон (около 22 млн долларов). Там уже заблокировали отель Savoy Westend.