Один человек погиб, 17 ранены в ходе стрельбы на уличной вечеринке в штате Индиана

Один человек погиб, 17 ранены в результате стрельбы в городе Манси американского штата Индиана. По данным Star Press, жертвой оказался 30-летний мужчина.

"Один человек был убит и ещё 17 человек были ранены рано утром в воскресенье в результате стрельбы на улицах Уилларда и Хэкли на восточной стороне Манси", — пишет издание.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Кто открыл стрельбу, пока не известно.