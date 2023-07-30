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30 июля, 19:21

Один человек погиб, 17 ранены в ходе стрельбы на уличной вечеринке в штате Индиана

Star Press: Один человек погиб, 17 ранены в ходе стрельбы в штате Индиана

Один человек погиб, 17 ранены в результате стрельбы в городе Манси американского штата Индиана. По данным Star Press, жертвой оказался 30-летний мужчина.

"Один человек был убит и ещё 17 человек были ранены рано утром в воскресенье в результате стрельбы на улицах Уилларда и Хэкли на восточной стороне Манси", — пишет издание.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Кто открыл стрельбу, пока не известно.

Два человека погибли, шесть ранены при стрельбе в Новой Зеландии

Два человека погибли, шесть ранены при стрельбе в Новой Зеландии

Ранее в Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, в результате один человек погиб, трое ранены. Полицейские задержали 21-летнего злоумышленника. Мотивы стрелка и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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