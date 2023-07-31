Экс-посол США предложил создать аналог НАТО

Чтобы решить современные проблемы, нужно создать новую трансатлантическую структуру между Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом по аналогии с НАТО. О такой необходимости в статье для газеты Financial Times заявил бывший посол США в ЕС Стюарт Айзенштадт.

"Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу, но альянс поглощает всё внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", — пояснил Айзенштадт.

В числе проблем современного мира Айзенштадт назвал усиление Китая, угрозу изменения климата, защиту цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, а также восстановление Украины. Именно создание новой структуры поможет решить их, убеждён экс-дипломат.

По мнению Айзенштадта, трансатлантическая ассамблея должна быть создана по образцу Cевероатлантической ассамблеи НАТО. Кроме того, он предложил проводить ежегодные саммиты ЕС – США.