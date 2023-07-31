"Самый отдыхающий президент": Байдена вновь заметили на пляже в Делавэре

Американского президента Джо Байдена вновь заметили отдыхающим на пляже. Под палящим солнцем глава Белого дома нежился вместе с супругой Джилл. Президентскую чету на отдыхе запечатлели журналисты.

Американского президента Джо Байдена вновь заметили отдыхающим на пляже. Видео © Twitter / rncresearch

На кадрах, опубликованных в "Твиттере", видно, что Байден с супругой наслаждаются отдыхом на безлюдном пляже. Расположившись в шезлонгах под зонтиком, Джилл увлечённо читала книгу, а американский президент, по всей вероятности, подписывал некие документы.

Судя по всему, Байдена запечатлели в его пляжной резиденции в штате Делавэр: несколько дней назад его недельный отпуск анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По подсчётам американских СМИ, с момента вступления в должность Байден провёл 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от срока нахождения на должности главы государства. Как заметили пользователи в комментариях, такое количество дней отпуска многие не получают, "работая всю жизнь", и назвали лидера США "самым отдыхающим президентом".