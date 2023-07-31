Регион

Уведомления отключены

30 июля, 22:02

"Самый отдыхающий президент": Байдена вновь заметили на пляже в Делавэре

Байдена с супругой заметили отдыхающими в пляжной резиденции в Делавэре

Американского президента Джо Байдена вновь заметили отдыхающим на пляже. Под палящим солнцем глава Белого дома нежился вместе с супругой Джилл. Президентскую чету на отдыхе запечатлели журналисты.

Американского президента Джо Байдена вновь заметили отдыхающим на пляже. Видео © Twitter / rncresearch

На кадрах, опубликованных в "Твиттере", видно, что Байден с супругой наслаждаются отдыхом на безлюдном пляже. Расположившись в шезлонгах под зонтиком, Джилл увлечённо читала книгу, а американский президент, по всей вероятности, подписывал некие документы.

Судя по всему, Байдена запечатлели в его пляжной резиденции в штате Делавэр: несколько дней назад его недельный отпуск анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По подсчётам американских СМИ, с момента вступления в должность Байден провёл 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от срока нахождения на должности главы государства. Как заметили пользователи в комментариях, такое количество дней отпуска многие не получают, "работая всю жизнь", и назвали лидера США "самым отдыхающим президентом".

Байден назвал себя искусственным интеллектом

Байден назвал себя искусственным интеллектом

В этом месяце отдыхающего Байдена замечают уже дважды. Три недели назад полуголого президента США увидели на общественном пляже в штате Делавэр неподалёку от его дома. Президентская семья отдыхала в шезлонгах под бдительным наблюдением сотрудников секретной службы. Несмотря на это, почти никто из присутствующих на пляже не обращал на Байдена никакого внимания.

Обложка ©

Twitter / rncresearch

Оксана Попова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров