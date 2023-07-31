Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо их передачи ВСУ

В Британии было утилизировано более 40 танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Украине. Как пишет газета Times, на эти цели британское оборонное ведомство потратило миллионы фунтов стерлингов.

"Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", — пишет газета.

Дело в том, что ремонт этих 43 танков был признан экономически нецелесообразным, поэтому Минобороны посчитало нужным их просто уничтожить. На эти цели было потрачено 4,3 миллиона фунтов. В материале указано, что Challenger 2 были одними из наименее используемых армией и их хранение обходилось очень дорого.