Новый комплекс РЭБ "Сапфир" испытали в зоне спецоперации
ТАСС: Военные испытали новый комплекс РЭБ "Сапфир" в зоне спецоперации
Российские военные испытали в зоне специальной военной операции новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами различных видов "Сапфир". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налёта беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали", — сообщил собеседник агентства.
"Сапфир" применяется для защиты объектов от всех типов дронов. Обнаружив цель, он классифицирует БПЛА и подаёт соответствующий сигнал. Кроме этого, комплекс может подавлять наземные станции управления беспилотниками.
Ранее Лайф рассказывал, что новейший российский дрон-камикадзе "Овод" впервые применили в зоне СВО. Коптер работает по принципу FPV (First Person View — вид от первого лица) и управляется оператором через специальные очки, на которые картинку передаёт курсовая камера на дроне.
vk.com / Минобороны РФ