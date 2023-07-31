Новый комплекс РЭБ "Сапфир" испытали в зоне спецоперации

Российские военные испытали в зоне специальной военной операции новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами различных видов "Сапфир". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налёта беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали", — сообщил собеседник агентства.

"Сапфир" применяется для защиты объектов от всех типов дронов. Обнаружив цель, он классифицирует БПЛА и подаёт соответствующий сигнал. Кроме этого, комплекс может подавлять наземные станции управления беспилотниками.