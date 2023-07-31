"Алмаз-Антей" отправит на шельф России оборудование для добычи газа

Российский концерн "Алмаз-Антей" уже в этом году начнёт испытания и поставку первого импортозамещённого оборудования для добычи газа на континентальном шельфе России. Об этом сообщил РИА "Новости" директор департамента развития гражданской продукции концерна Артём Шатраков на полях форума Россия – Африка.

По его словам, в России успешно развиваются сферы, где требуется импортозамещение. То оборудование, которое сейчас производится для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе, уникально, так как ни в России, ни в Советском Союзе оно никогда не выпускалось.

"В этом году мы выходим на испытания этого оборудования и на серийную поставку первых комплектов. Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв", — подчеркнул Шатраков.