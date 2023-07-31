В МИД рассказали, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии
МИД: Учебно-боевые центры Москвы и Минска заработают на базе воинских частей
Учебно-боевые центры, в которых будет проводиться подготовка военнослужащих из РФ и Белоруссии, могут быть созданы почти для всех видов войск, а работать они будут на базе воинских частей. Об этом РИА "Новости" рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", — пояснил Полищук.
По его словам, сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет, а программа военно-технического сотрудничества утверждена до 2025 года. Помимо этого, подходит к завершению процесс ратификации соглашения между двумя странами о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Действовать они будут на базе воинских частей и в России, и в Белоруссии.
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