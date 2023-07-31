В МИД рассказали, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии

Учебно-боевые центры, в которых будет проводиться подготовка военнослужащих из РФ и Белоруссии, могут быть созданы почти для всех видов войск, а работать они будут на базе воинских частей. Об этом РИА "Новости" рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", — пояснил Полищук.