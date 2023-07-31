Силуанов: Снижение курса рубля связано с торговым балансом

Снижение курса рубля в первую очередь связано с торговым балансом. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, именно притоки валюты в Россию и оттоки из неё влияют на ослабление курса.

"Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу. Спрос на валюту также растёт. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят её за рубеж", — сказал министр в беседе с ТАСС.

Он добавил, что у министерства есть договорённость с Центробанком о том, чтобы объёмы вывода валюты от продажи бизнеса не превышали одного миллиарда долларов в месяц.

"Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. С другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию", — отметил он.

Силуанов указал, что ключевым вопросом для правительства и ЦБ является контроль за уровнем инфляции, поскольку в первую очередь она негативно повлияет на незащищённые слои населения.