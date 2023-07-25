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25 июля, 03:40

Силуанов озвучил цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Силуанов: Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2–2,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года составит 2–2,5%, однако у страны достаточно ресурсов для выполнения его плановых и дополнительных расходов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", — подчеркнул Силуанов.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, в текущем году его расходы составят 29 триллионов рублей, а доходы — 26,1 триллиона. Дефицит в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП (около трёх триллионов рублей). Закрыть его предполагается преимущественно за счёт заимствований. Однако, как ожидается, дефицит будет постепенно сокращаться и в 2025 году составит 0,7% ВВП.

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Ранее в Кремле пояснили, что будет с нацпроектами на фоне сокращения бюджета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что нацпроекты остаются абсолютным приоритетом для Правительства России, но при формировании бюджета на некоторых незащищённых статьях можно сэкономить — это нормальная практика.

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t.me / Минфин России

Оксана Попова
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