Силуанов озвучил цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года составит 2–2,5%, однако у страны достаточно ресурсов для выполнения его плановых и дополнительных расходов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", — подчеркнул Силуанов.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, в текущем году его расходы составят 29 триллионов рублей, а доходы — 26,1 триллиона. Дефицит в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП (около трёх триллионов рублей). Закрыть его предполагается преимущественно за счёт заимствований. Однако, как ожидается, дефицит будет постепенно сокращаться и в 2025 году составит 0,7% ВВП.