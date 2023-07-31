Россияне рассказали, что больше всего вызывает у них зависть

За последние 15 лет россияне стали реже испытывать зависть друг к другу. Так, больше половины (54%) опрошенных граждан рассказали, что ничему не завидуют. Причём в 2023 году это чувство возникает уже не из-за богатства ближних, а в связи с совсем другими вещами. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводят ВЦИОМ и kp.ru. В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Как оказалось, 7% россиян сегодня завидуют материальному состоянию, 6% — способностям, уму, знаниям и трудолюбию, 4% — здоровью, 4% — успешности, самореализации, а 3% — любви и семейному благополучию. При этом испытывают это чувство по отношению к чему-то конкретному 28%. И больше всего завидует молодёжь в возрасте до 25 лет (37%). При этом 68% опрошенных уверены, что зависть является негативным чувством, мешающим при достижении целей.

Деструктивным чаще всего называли это чувство женщины (71%), чем мужчины (64%). Причём именно среди представительниц слабого пола много завистниц (31% против 24%). А ещё выяснилось, что это чувство реже испытывают богатые россияне. Почти половина респондентов сталкивались с завистью в отношении себя, причём чаще об этом высказывались женщины (28%).

Аналитики пришли к выводу, что молодёжь чаще признаётся в зависти к чему-либо, а вот чем старше люди, тем реже они говорят об этом. Такой показатель иллюстрирует изменение отношения к данному чувству в обществе, оно перестаёт восприниматься негативно.