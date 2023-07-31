В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги 12-летней девочке
В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся в реке 12-летней девочке. После этого он скрылся, пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, несовершеннолетняя купалась на речке Сок у села Малая Царевщина. Примерно в 15 метрах от берега по ней "пролетел" серо-белый катер, изрезав ноги. Пострадавшая девочка потеряла много крови, её экстренно доставили в больницу.
В данный момент врачи, делая всё возможное, продолжают бороться за её жизнь. Медики считают, что ампутировать конечности девочке не придётся. Сейчас водителя катера, который скрылся с места ЧП, разыскивают правоохранители.
Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала среди участников соревнования X-Waters Volga 2023, в заплыве принимали участие свыше двух тысяч человек. Пролетев сквозь пловцов, лихач чудом никого не задел и скрылся на большой скорости.
ТАСС / Александр Демьянчук