В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги 12-летней девочке

В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся в реке 12-летней девочке. После этого он скрылся, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, несовершеннолетняя купалась на речке Сок у села Малая Царевщина. Примерно в 15 метрах от берега по ней "пролетел" серо-белый катер, изрезав ноги. Пострадавшая девочка потеряла много крови, её экстренно доставили в больницу.

В данный момент врачи, делая всё возможное, продолжают бороться за её жизнь. Медики считают, что ампутировать конечности девочке не придётся. Сейчас водителя катера, который скрылся с места ЧП, разыскивают правоохранители.