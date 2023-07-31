В США раскрыли, за счёт чего Ка-52 стал одним из эффективнейших средств против атак ВСУ

Для уничтожения бронетехники ВСУ и остановки контрнаступления украинских войск ВС РФ используют модифицированную версию боевого вертолёта Ка-52 "Аллигатор". Об этом в статье для 19FortyFive рассказал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

Он указал, что военные РФ ожесточённо и умело сопротивляются атакам ВСУ на земле. Кроме того, они используют авиацию для ударов по подразделениям украинской армии.

Атламазоглу отметил, что используемый ВС РФ вертолёт является одной из самых влиятельных систем вооружения. По его словам, военные применяют новую противотанковую ракету ЛМУР, или "Изделие 305".

"Вертолёт стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи", — указал отставной офицер НАТО.