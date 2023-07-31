Взрывы прогремели на родине Зеленского
Мэр Кривого Рога сообщил о взрывах и попросил ничего не выкладывать в Интернет
Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о прогремевших в городе взрывах. Информация об этом появилась в понедельник в его телеграм-канале. Чиновник попросил горожан ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал Вилкул.
Напомним, что Кривой Рог находится в Днепропетровской области Украины. Это родина действующего президента страны Владимира Зеленского.
На днях Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре. Кроме того, сообщалось о взрыве гранаты в Доме профсоюзов в Одессе. В результате погиб один человек.
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