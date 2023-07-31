Взрывы прогремели на родине Зеленского

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о прогремевших в городе взрывах. Информация об этом появилась в понедельник в его телеграм-канале. Чиновник попросил горожан ничего не снимать и не выкладывать в Сеть.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал Вилкул.

Напомним, что Кривой Рог находится в Днепропетровской области Украины. Это родина действующего президента страны Владимира Зеленского.