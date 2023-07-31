Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой
Мэр Ясиноватой Шевченко: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территорию водоканала
Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Обложка © t.me / shevchenko_yas
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, на здание водоканала в Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"Беспилотник… сбросил взрывное устройство [начинённое металлическими шариками] на ПУ "Ясиноватая водоканал", — написал он в телеграм-канале, прикрепив фото с последствиями удара со стороны ВСУ.
По словам Шевченко, в результате атаки повреждена инфраструктура предприятия. К счастью, никто не пострадал.
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