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31 июля, 08:39

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой

Мэр Ясиноватой Шевченко: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территорию водоканала

<p>Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shevchenko_yas/8605" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shevchenko_yas</a></p>

Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Обложка © t.me / shevchenko_yas

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, на здание водоканала в Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"Беспилотник… сбросил взрывное устройство [начинённое металлическими шариками] на ПУ "Ясиноватая водоканал", — написал он в телеграм-канале, прикрепив фото с последствиями удара со стороны ВСУ.

  • Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Фото © t.me / shevchenko_yas
    Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Фото © t.me / shevchenko_yas
  • Металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка для удара по водоканалу в Ясиноватой. Фото © t.me / shevchenko_yas
    Металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка для удара по водоканалу в Ясиноватой. Фото © t.me / shevchenko_yas

Последствия удара ВСУ по водоканалу в Ясиноватой. Фото © t.me / shevchenko_yas

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По словам Шевченко, в результате атаки повреждена инфраструктура предприятия. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Предварительно, при атаке погиб один человек, ещё трое местных жителей были ранены.

Иван Косицын
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